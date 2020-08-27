برشلونة يعلن تمسكه ببقاء ميسي

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أعرب نادي برشلونة عن تمسكه باستمرار نجمه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، اليوم الأربعاء:" نحن عازمون على إعادة هيكلة الفريق للمستقبل بالمشاركة مع أفضل لاعب في التاريخ".

ووصف بلانيس رحيل ميسي عن برشلونة على الصعيد التعاقدي بأنه أمر غير وارد " لأننا نريد أن يبقى. وعلينا أن نظهر احتراما كبيرا لميسي لأنه أفضل لاعب في العالم".

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ميسي33/ عاما/ رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأضاف بلانيس:" لا يمكن أن نحول هذا الأمر إلى نزاع بين ليونيل ميسي وبرشلونة لأن أيا منهما لا يستحق ذلك".

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كان ميسي أخطر رئاسة ناديه كتابة برغبته في الرحيل أمس الثلاثاء. وذكر برشلونة أنه رد على خطاب ميسي وأنه راغب في بقاء اللاعب وأن ينهي مشواره الكروي في برشلونة.

ولم يدل ميسي شخصيا بتصريحات حول هذا الموضوع حتى الآن.

ويرغب ميسي الذي مر عليه في برشلونة 20 عاما، في الاستفادة من شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية كل موسم، واستند في ذلك إلى أن الموسم لا يزال قائما حيث سينتهي في آب/أغسطس وليس في أيار/مايو كما كان مقررا بسبب وباء فيروس كورونا.

في المقابل، يرى برشلونة أن المهلة المتاحة لهذا الشرط انتهت في العاشر من حزيران/يونيو الماضي وأن فسخ العقد حاليا يستوجب دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه والبالغ 700 مليون يورو.