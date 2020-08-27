شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة «راديو كتالونيا 1»: ميسي لا يرد على اتصالات «بارتوميو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت مسألة رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة هي الشغل الشاغل داخل النادي الكتالوني، خاصة أن رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليس بالأمر السهل على جماهير وعشاق البرسا حول العالم.

قالت إذاعة «راديو كتالونيا 1» الإسبانية، إن ميسي لم يرد على أي اتصالات لجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لكنه يفضل ترك الأمور في يد المحامين التابعين له، لحسمها دون أي تدخل منه.

وأكدت أن رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الإسباني، أكد أنه مستعد لإجراء محادثة ثانية مع ميسي ليقنعه بالبقاء مع الفريق الموسم المقبل، وليوضح له أنه هو قائد المشروع الجديد للمدرب الهولندي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن كومان سيكون قوياً ومتحمساً للموسم المقبل حتى لو رحل ميسي عن الفريق، وأنه سيعمل بكل قوة لعودة الأمور لنصابها داخل أروقة قلعة «كامب نو».