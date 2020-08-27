شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتحدث عن مستقبل النني مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، ميكل أرتيتا، على مستقبل لاعب الوسط الدولي المصري، محمد النني، مع العملاق الإنجليزي.
وهناك حالة من الغموض حول إمكانية بقاء أو رحيل النني عن آرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، كما حدث في 2019، وانتقل إلى بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وتحدث أرتيتا عن مستقبل النني في تصريحات بمؤتمره الصحفي لمباراة ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية، وقال: «أعرف محمد جيدًا، لقد لعبت بجانبه في آرسنال».
وتابع: «النني شخص إيجابي ولديه طموح وحافز كبيران حقًا، وسيحصل على كل دعمنا ومساندتنا في آرسنال، لكنني لا أعرف بعد إذا ما كان سيبقى أم لا».
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