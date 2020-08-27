شكرا لقرائتكم خبر عن اشعة رنين جديدة لمحمود عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبد العزيز، لاعب وسط فريق الزمالك، لأشعة رنين مغناطيسي جديدة، للوقوف علي حالته، وتحديد الفترة التي يحتاجها قبل العودة لأداء تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، تمهيداً لإشراكه في التدريبات الجماعية.

وغاب عبد العزيز، عن الفريق طوال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي اجري علي اثره جراحة في المانيا.

ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن عبد العزيز، سيعود للفريق بصورة طبيعية، وسيبدأ في المشاركة في المباريات، بداية من شهر نوفمبر من العام الجاري، مشددا ًعلي ان البرنامج التأهيلي والعلاجي، للاعب، يسير بتقدم كبير.