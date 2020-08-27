شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يضع ميزانية مفتوحه لدعم صفقات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، ميزانية مفتوحه، لحسم الصفقات الجديدة، المزمع تدعيم الفريق بها.

وابلغ منصور، كارتيرون، المدير الفني للفريق، بأنه لايوجد سقف مالي، للتعاقد مع أي لاعب، شريطة ان يكون لاعب دولي من أصحاب الخبرات الكبيرة سواء محلي أو محترف.

وارجأ مجلس إدارة الزمالك، الإعلان عن الصفقات الجديدة، إلى مابعد الانتهاء من مواجهتي الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك، الرجاء، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدوري رابطة الابطال الافريقي، في الدار البيضاء يوم 25 من سبتمبر ويوم 2 من أكتوبر في القاهرة.