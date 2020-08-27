شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يؤجل احترافه لما بعد كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مصطفي محمد، مهاجم الزمالك، تأجيل مناقشة عروض الإحتراف التي تلقاها، وعدم النظر فيها الا بعد انتهاء البطولة الافريقية.

وابلغ اللاعب، وكيله بالتمهل، في تلك العروض، خصوصاً وان الفوز بالبطولة سيجعله يشارك في مونديال العالم للأندية.

واكد مهاجم الزمالك لوكيله، ان كاس العالم للأندية، وهي الفرصة التي ينتظرها كل لاعب، فضلاً عن انها ستكون بمثابة فرصة كبيرة، لجلب عروض متميزة لإحترافه.