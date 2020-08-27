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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كرواتيا لمواجهة البرتغال وفرنسا بغياب مودريتش وراكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني عن قائمة المنتخب الكرواتي لمواجهتي البرتغال وفرنسا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في الخامس والثامن من أيلول المقبل.
وغاب عن القائمة نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش قائد المنتخب ونائبه نجم برشلونة ايفان راكيتيتش "بعد اتفاقهما على ذلك مع المدرب" زلاتكو داليتش، وفقا لبيان الاتحاد الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل كما سيغيب مارين بونغراسيتش بسبب وعكة صحية.
وسيتجمع المنتخب الكرواتي في 31 من الشهر الحالي، للاستعداد للمباراتين اللتين ستقامان في بورتو (البرتغال) وسان دوني (فرنسا).
وجاءت القائمة على الشكل التالي:
لحراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، سيمون سولغا، إيفو غربيتش.
في خط الدفاع: دوماغوي فيدا، ديان لوفرين، شيمي فرساليكو، تين يدفاي، بورنا باريزيتش، دوي كاليتا-كار، داريو ملنياك، مايلي سكوريتش.
في خط الوسط: أنطونيو كولاك، آنتي بوديمير، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ميلان باديلي، ماريو باساليتش، نيكولا فلازيتش.
في خط الهجوم: إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش، أنتي ريبيتش، يوسيب بريكالو، برونو بتكوفيتش.
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