كرواتيا لمواجهة البرتغال وفرنسا بغياب مودريتش وراكيتيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني عن قائمة المنتخب الكرواتي لمواجهتي ​البرتغال​ و​فرنسا​، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في الخامس والثامن من أيلول المقبل.



وغاب عن القائمة نجم ريال مدريد، ​لوكا مودريتش​ قائد المنتخب ونائبه نجم برشلونة ​ايفان راكيتيتش​ "بعد اتفاقهما على ذلك مع المدرب" زلاتكو داليتش، وفقا لبيان الاتحاد الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل كما سيغيب مارين بونغراسيتش بسبب وعكة صحية.

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وسيتجمع المنتخب الكرواتي في 31 من الشهر الحالي، للاستعداد للمباراتين اللتين ستقامان في بورتو (البرتغال) وسان دوني (فرنسا).

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

لحراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، سيمون سولغا، إيفو غربيتش.

في خط الدفاع: دوماغوي فيدا، ديان لوفرين، شيمي فرساليكو، تين يدفاي، بورنا باريزيتش، دوي كاليتا-كار، داريو ملنياك، مايلي سكوريتش.

في خط الوسط: أنطونيو كولاك، آنتي بوديمير، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ميلان باديلي، ماريو باساليتش، نيكولا فلازيتش.

في خط الهجوم: إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش، أنتي ريبيتش، يوسيب بريكالو، برونو بتكوفيتش.