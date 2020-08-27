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نصري على اعتاب الدوري الايطالي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصري على اعتاب الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن اقتراب اللاعب الفرنسي ​سمير نصري​ من خوض تجربة في الدوري الايطالي.

 

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وبحسب صحيفة Tuttosport الايطالية فان نادي ب​ينيفينتو​ الصاعد حديثا الى الدرجة الاولى مهتم بالحصول على اللاعب السابق لكل من ارسنال ومانشستر سيتي.

وكان نصري البالغ من العمر 28 عام قد خاض تجربة غير ناجحة مع نادي اندرلاخت انتهت بفسخ عقده مع النادي ليصبح حرا.

هذا ويأمل بيبو انزاغي مدرب بينيفينتو من تعزيز صفوف فريقه بأسماء تمتلك خبرة وذلك قبل خوض اول تجربة للفريق في الدرجة الاولى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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