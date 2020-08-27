نصري على اعتاب الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن اقتراب اللاعب الفرنسي ​سمير نصري​ من خوض تجربة في الدوري الايطالي.

Advertisements

وبحسب صحيفة Tuttosport الايطالية فان نادي ب​ينيفينتو​ الصاعد حديثا الى الدرجة الاولى مهتم بالحصول على اللاعب السابق لكل من ارسنال ومانشستر سيتي.

وكان نصري البالغ من العمر 28 عام قد خاض تجربة غير ناجحة مع نادي اندرلاخت انتهت بفسخ عقده مع النادي ليصبح حرا.

هذا ويأمل بيبو انزاغي مدرب بينيفينتو من تعزيز صفوف فريقه بأسماء تمتلك خبرة وذلك قبل خوض اول تجربة للفريق في الدرجة الاولى.