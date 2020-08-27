شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتفاق على الاستلام المبدئي لملعب الحبيشي بعدن بعد تأهيله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل وزير الشباب والرياضة نايف البكري على الأعمال المنفذة بمشروع إعادة تأهيل ملعب الحبيشي بعدن الذي تنفذه احدى شركات المقاولات بتمويل حكومي.

واستمعت اللجنة إلى شرح عن الأعمال المنفذة من المهندس المشرف على المشروع.. وتم الاتفاق على إجراء الاستلام المبدئي للملعب للجنة. Advertisements ودونت اللجنة ملاحظاتها على الأعمال المنفذة ووضعت بعض الملاحظات التي سيتم تسليمها للمقاول من أجل تنفيذها قبل تسليم المشروع بشكل نهائي. يذكر أن هذا المشروع البالغ تكلفته ٣٧١مليون ريال يمني يتضمن تعشيب وصيانة الإنارة والتمديدات الكهربائية وهدم وإعادة بناء منصة كبار الضيوف وتركيب مقاعد الملعب.

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