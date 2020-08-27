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رونالدو يرد على شائعات رحيله عن يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

نفى النجم البرتغالي ​​ الشائعات التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن نادي ​يوفنتوس​.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام مرفق برسالة جاء فيها:"بينما أستعد لموسمي الثالث بصفتي لاعب بيانكونيرو ، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى ،الأهداف. انتصارات. التزام. إتفان. احترافية ".

 

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واضاف:"بكل قوتي وبمساعدة ثمينة من زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس ، نعمل مرة أخرى لغزو إيطاليا وأوروبا والعالم!"

وواصل:"تحطيم الأرقام القياسية. تخطي الحواجز. الفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية. لفعل المزيد والأفضل مرارا وتكرارا. لنصل إلى أعلى وننجح في كل التحديات التي قد تعترض طريقنا".

واكمل:"جعل كل عام في مغامرة أفضل من السابق والفوز بكل شيء لمشجعينا وداعمينا".

وأتم :"أن نكون حاملين لهذا الشغف المذهل والفريد الذي هو يوفنتوس ، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه ، ونرفع اسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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