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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يرد على شائعات رحيله عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشائعات التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن نادي يوفنتوس.
ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام مرفق برسالة جاء فيها:"بينما أستعد لموسمي الثالث بصفتي لاعب بيانكونيرو ، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى ،الأهداف. انتصارات. التزام. إتفان. احترافية ".
واضاف:"بكل قوتي وبمساعدة ثمينة من زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس ، نعمل مرة أخرى لغزو إيطاليا وأوروبا والعالم!"
وواصل:"تحطيم الأرقام القياسية. تخطي الحواجز. الفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية. لفعل المزيد والأفضل مرارا وتكرارا. لنصل إلى أعلى وننجح في كل التحديات التي قد تعترض طريقنا".
واكمل:"جعل كل عام في مغامرة أفضل من السابق والفوز بكل شيء لمشجعينا وداعمينا".
وأتم :"أن نكون حاملين لهذا الشغف المذهل والفريد الذي هو يوفنتوس ، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه ، ونرفع اسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن ".
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