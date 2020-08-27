رونالدو يرد على شائعات رحيله عن يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

نفى النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ الشائعات التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن نادي ​يوفنتوس​.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام مرفق برسالة جاء فيها:"بينما أستعد لموسمي الثالث بصفتي لاعب بيانكونيرو ، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى ،الأهداف. انتصارات. التزام. إتفان. احترافية ".

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واضاف:"بكل قوتي وبمساعدة ثمينة من زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس ، نعمل مرة أخرى لغزو إيطاليا وأوروبا والعالم!"

وواصل:"تحطيم الأرقام القياسية. تخطي الحواجز. الفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية. لفعل المزيد والأفضل مرارا وتكرارا. لنصل إلى أعلى وننجح في كل التحديات التي قد تعترض طريقنا".

واكمل:"جعل كل عام في مغامرة أفضل من السابق والفوز بكل شيء لمشجعينا وداعمينا".

وأتم :"أن نكون حاملين لهذا الشغف المذهل والفريد الذي هو يوفنتوس ، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه ، ونرفع اسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن ".