رومانو: مانشستر سيتي مقتنع بالتعاقد مع ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

تحدث خبير سوق الانتقالات ​فابريزيو رومانو​ عن آخر التطورات حول عملية انتقال ليونيل ميسي من ​برشلونة​ إلى ​مانشستر سيتي​ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات رومانو التي اتت كالاتي: "مانشستر سيتي مقتنع بأن لديه فرصة للتعاقد مع ليو ميسي، يشعر مجلس الإدارة، وليس بيب غوارديولا فقط أنهم المرشحون المفضلون للتوصل إلى اتفاق مع برشلونة إذا كانوا سيسمحون له بالمغادرة هذا الصيف".

وسيكون مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عرض مثير للاهتمام لبرشلونة للظفر بخدمات ميسي، مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين هم جابرييل خيسوس وبرناردو سيلفا وإريك غارسيا.