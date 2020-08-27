شكرا لقرائتكم شكري نجيب والجزيرى يقودان هجوم المقاولون أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات البطولة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى.

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خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد.

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.