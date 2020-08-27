الزمالك يواجه المقاولون بنفس تشكيل القمة وعبد الله جمعة الاستثناء الوحيد

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات البطولة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الأهلى فى الجولة الماضية بنتيجة 3 / 1.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".
ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.
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