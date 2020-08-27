مباراة المقاولون العرب ضد الزمالك لحظة بلحظة عبر الخليج 365.. عبد الله جمعه في التشكيل الأساسي

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جدة - عمرو شويل المقاولون ضد الزمالك تشكيل الزمالك حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

المقاولون العرب والزمالك ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل". ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18. وصل اتوبيس نادي الزمالك الي استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ونزل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي إلى أرض استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة المقاولون العرب وذلك من أجل التعود علي أجواء اللقاء.

المقاولون العرب ضد الزمالك (3)

المقاولون العرب ضد الزمالك (4) يقدم الخليج 365 خدمة متميزة للقراء الكرام من خلال نقل مباراة المقاولون العرب ضد الزمالك لحظة بلحظة والتي ستقام بالدوري المصري الممتاز.يلتقي في التاسعة من مساء اليوم الخميس ، فريقا الزمالك والمقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاثة في ظل الصراع بينهما علي المركز الثانى في الدورى، وينافسهما فريق بيراميدز. Advertisements

يدخل الزمالك مباراة اليوم محملا بروح معنوية مرتفعة وثقة في الفس لدى لاعبيه عقب الفوز علي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز علي الأهلي واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتضييق الخناق علي الأهلي متصدر الدوري وكذلك للاستعدادا الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذلك لغياب محمد عبد الشافي الذي اجري جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما احمد سيد زيزو واوباما واشرف بن شرقي، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

فيما رفض كارتيرون اجراء عمليات تدوير واراحة بعض اللاعبين في ظل أهمية المباراة والصراع علي المركز الثاني، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا في المباريات الأاخيرة وفي مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف. المقاولون ضد الزمالك

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، راغباً في استعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام نادي أسوان في الجولة 21 بهدف نظيف، والتي أدت إلى تراجع ذئاب الجبل إلى المركز الرابع خلف الزمالك وبيراميدز، وحرص عماد النحاس مدرب الفريق، خلال الأيام الماضية، على وضع حلول سريعة للأخطاء الدفاعية، خاصة بعد استقبال هدف ذاتي في مباراة أسوان.

وحفز المقاولون لاعبيه بالمكافآت في حالة تحقيق الفوز على الزمالك وفقاً للائحة الفريق، وطالب النحاس لاعبي المقاولون بضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل، بعدما أهدر مهاجمو الفريق العديد من الفرص في المباراة الماضية أمام أسوان.

ويعاني المقاولون من عدة غيابات في لقاء الزمالك، أبرزها إبراهيم عادل مدافع الفريق الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، كما يغيب أيضاً المهاجم الشاب يوسف حسن بسبب اصابة الأنكل، وكذلك طاهر محمد طاهر بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق، طالبهم فيها بنسيان مباراة الجولة الماضية أمام أسوان، والتركيز في لقاء الزمالك، خاصة وأنهم لم يقصروا رغم الهزيمة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.