شكرا لقرائتكم مدرب الحدود بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى : إهدار ركلات الجزاء لغز محير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود علي تعادل فريقه مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في إطار منافسات مباريات الدورى الممتاز .

وقال حليم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفريق أدى مباراة من أفضل المباريات في مسابقة الدورى مشيرا إلي أن إهدار ركلات الجزاء بات لغزا محيرا ولكنها في النهاية تعتمد علي التوفيق من عدمه .

أضاف حليم قائلا ": نتدرب علي ركلات الجزاء بشكل مستمر وكأننا نلعب في الكأس وليس الدورى واضاف ، و حصلنا علي نقطة مهمة من فريق كبير بحجم الاتحاد السكندرى وإن كنا نتمنى حصد الثلاث نقاط .

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وبرر المدير الفنى تراجع الأداء في شوط المباراة الثانى إلي الشق النفسى نتيجة إهدار ركلات الجزاء وإصابة اللاعب إبراهيما كونيه مشيرا إلي أنه اعتمد علي الدفع بمجموعة من العناصر التى تشارك للمرة الأولي .

خطف فريق الإتحاد السكندرى نقطة التعادل من حرس الحدود فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية وانتهت بهدف لمثله ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 31 نقطة ومازال فى المركز الخامس للمسابقة ، بينما رفع الحدود رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر .

جاءت أحداث المباراة مثيرة جدا وخاصة فى الشوط الثانى الذى تقدم فيه عبد الرحمن جبنه بهدف أول لحرس الحدود فى الدقيقة 61 من عمر المباراة وأضاع مصطفى جمال ركلة جزاء للفريق العسكرى ، وحاول بعدها لاعبو الاتحاد استغلال بعض الهجمات لإدراك هدف التعادل دون .