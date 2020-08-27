شكرا لقرائتكم المقاولون العرب ضد الزمالك.. وصول أتوبيس الأبيض لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل اتوبيس نادي الزمالك الي استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ونزل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي إلى أرض استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة المقاولون العرب وذلك من أجل التعود علي أجواء اللقاء.

من ناحية أخرى رفض المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون إجراء عمليات تدوير وإراحة بعض اللاعبين، فى ظل أهمية المباراة والصراع على المركز الثانى، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا فى المباريات الأخيرة وفى مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.

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ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذى يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه، وكذلك لغياب محمد عبد الشافى الذى أجرى جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى، ومصطفى محمد مهاجم صريح.

ويخوض الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة فى لاعبيه عقب الفوز على الأهلى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز على الأهلى واستغلال النتيجة فى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة لتضييق الخناق على الأهلى متصدر الدورى وكذلك للاستعداد الجدى لمباراتى الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتهما فى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.





المقاولون العرب ضد الزمالك

المقاولون العرب ضد الزمالك

المقاولون العرب ضد الزمالك

المقاولون العرب ضد الزمالك