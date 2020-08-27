شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يغيب عن الأهلى أمام المصرى بسبب الحوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أيمن أشرف نجم دفاع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه للمصري البورسعيدي المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري العام، في ظل استمرار معاناته من كدمة شديدة في منطقة الحوض تعرض لها خلال مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأربعاء في بطولة الدوري العام.

وخضع أيمن أشرف لجلسة علاجية، على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المصرى، واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة فى عظمة الحوض خلال كرة مشتركة فى مباراة الجونة وغادر اللاعب المباراة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه، ويخضع مدافع الأهلى لفحص طبى غداً قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم موعد عودته للمباريات.

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من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح اليوم، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ورفع الأهلى بهذا الفوز رصيده الى 59 نقطة منفردا بالقمة عن اقرب منافسيه بـ 17 نقطة بعد الهدف القاتل لمروان محسن فى مرمى الجونة فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.