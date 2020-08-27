شبكة عالمية: الشباب يفاوض مدافع بوكا جونيورز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات مع بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل الحصول على خدمات المدافع كارلوس ازكويردوس.
وبحسب شبكة "ESPN" الإسبانية فإن نادي الشباب عرض مليوني دولار على النادي الأرجنتيني مقابل انتقال ازكويردوس "31 عاما"، وأضاف التقرير: ستعمل اللجنة الفنية في بوكا جونيورز على تحليل العرض المقدم، علما بأن كارلوس ازكويردوس يرتبط بعلاقة مميزة مع المدرب الحالي للشباب السعودي، بيدرو كايشينيا، الذي أشرف على تدريبيه عندما تواجدا معا في فريق سانتوس لاغونا المكسيكي.
ولفتت صحيفة "لانس" البرازيلية إلى أن الشباب يريد انتقال المدافع الأرجنيتني على سبيل الإعارة، ولا يرغب بوكا جونيورز في ترك اللاعب يرحل عن طريق الإعارة، وستتم أيضا دراسة المقابل المادي.
وشارك ازكويردوس مع بوكا في 64 مباراة وأحرز 3 أهداف، وفاز معهم بلقب الدوري في الموسم الماضي
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