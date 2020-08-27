الحارس الإسباني بيبي رينا من ميلان الى لاتسيو

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ميلانو: انتقل الحارس الدولي الإسباني السابق بيبي رينا من ميلان الإيطالي الى غريمه المحلي لاتسيو، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الخميس.

وكان ابن الـ37 عاما يدافع عن ألوان أستون فيلا الإنكليزي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من ميلان، لكي يعوض غياب توم هيتن للإصابة.

وقال لاتسيو في بيان مقتضب "يعلن لاتسيو أنه حصل بطريقة دائمة على الخدمات الرياضية لخوسيه مانويل رينا بايس".

وسيكون رينا الموسم المقبل بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في نادي العاصمة الذي أنهى الدوري في المركز الرابع بعد أن كان متخلفا بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس المتصدر والمتوج بطلا للموسم التاسع تواليا، قبل التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد من آذار/مارس وحتى حزيران/يونيو.

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وسيكون لاتسيو الذي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عاما، النادي الثامن الذي يدافع رينا عن ألوانه بعد برشلونة وفياريال الإسبانيين، ليفربول الإنكليزي، نابولي الإيطالي (أولا على سبيل الإعارة موسم 2013-2014 ثم نهائيا بين 2015 و2018)، بايرن ميونيخ الألماني، ميلان وأستون فيلا.

واستدعي رينا الى المنتخب الإسباني في 36 مناسبة، وكان ضمن التشكيلات التي أحرزت كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

وتوج الحارس الإسباني خلال مسيرته الطويلة على صعيد الأندية بألقاب كأس إنكلترا (2006) وكأس الرابطة (2012) والكأس السوبر الأوروبية (2005) بقميص ليفربول الذي خاض معه بالمجمل 394 مباراة، تخللها فترة إعارة لنابولي حيث أحرز كأس إيطاليا (2014)، قبل الانتقال في 2014 الى بايرن ميونيخ الذي أحرز معه لقبه الوحيد على صعيد الدوري (2015).