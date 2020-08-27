شكرى نجيب والجزيرى يقودان هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات البطولة.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى.
خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد.
خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيرى.
ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".
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