فيديو .. مروان حمدى يتقدم لدجلة على المقاصة 2 / 1 فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين وادى دجلة ومصر المقاصة بتقدم الغزلان بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية والعشرين للدورى .
تقدم المقاصة بهدف فى الدقيقة التاسعة عن طريق محمد إبراهيم من تسديدة بقدمه اليسرى سكنت مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة ، وتعادل مروان حمدى لوادى دجلة بعدها بدقيقة ، وفى الدقيقة 20 يضيف نفس اللاعب الثانى له ولفريقه ، لينتهى الشوط الأول بتقدم أبناء دجلة على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى لقاء سريع ومفتوح من جانب الفريقين فى إطار رغبتهم فى خطف الثلاث نقاط للإبتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط .
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:"حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ، خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعى".
ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.
فيما ضم تشكيل وادي دجلة كلا من محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.
ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
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