فيديو.. خطاب يكشف سر عدم إقامة لقاء الزمالك فى ملعب مباريات الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، أن نادي الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يكشف عدم جاهزية ملعب السلام we الأهلي لاستضافة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين بالدوري لذا سيتم إقامة المباراة علي ستاد القاهرة الدولي دون ذكر أية أسباب أخري.

لمتابعة برنامج شبانه على تلفزيون الخليج 365

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كما حرص شبانة على عرض الخطاب الرسمى عبر برنامجه فى تليفزيون ”الخليج 365”، ليؤكد سبب نقل المباراة من ملعب السلام إلى ستاد القاهرة الدولى قبل ساعات قليلة من اللقاء.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.