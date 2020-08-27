اخبار الرياضه

فيديو.. خطاب يكشف سر عدم إقامة لقاء الزمالك فى ملعب مباريات الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطاب يكشف سر عدم إقامة لقاء الزمالك فى ملعب مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، أن نادي الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يكشف عدم جاهزية ملعب السلام we الأهلي لاستضافة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين بالدوري لذا سيتم إقامة المباراة علي ستاد القاهرة الدولي دون ذكر أية أسباب أخري.

 

لمتابعة برنامج شبانه على تلفزيون الخليج 365 

 

Advertisements

 

كما حرص شبانة على عرض الخطاب الرسمى عبر برنامجه فى تليفزيون ”الخليج 365”، ليؤكد سبب نقل المباراة من ملعب السلام إلى ستاد القاهرة الدولى قبل ساعات قليلة من اللقاء.

 

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خطاب يكشف سر عدم إقامة لقاء الزمالك فى ملعب مباريات الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا