شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون ”الخليج 365”:بيراميدز يوافق على ترضية لـ"فتحي" لمنع بقائه في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو نادي بيراميدز وافقوا على منح ترضية مالية جديدة لأحمد فتحي لاعب الفريق الجديد والذي وقع لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

تابع شبانه على تلفزيون "الخليج 365 " أن فتحي طلب ترضيته ماديا بعد اقتراب بيراميدز من ضم رمضان صبحي مقابل 33 مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي يحصل فتحي على ما يقارب الـ19 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز.

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لمتابعة برنامج شبانه على تلفزيون الخليج 365

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون " الخليج 365 " أن إدارة بيراميدز علمت أن هناك جهود في الأهلي للإبقاء على أحمد فتحي من خلال رفع العرض المادي له ومن ثم سيتم تفعيل عقد تجديده مع الأهلي ويصبح توقيعه لبيراميدز لاغيا وفقا للاتفاق السابق بين أحمد فتحي وإدارة بيراميدز والذي يقضي بمنح اللاعب حرية تفعيل عقده مع بيراميدز أو البقاء في الأهلي مع نهاية الموسم، ويرغب مسئولو الأهلي في الإبقاء على أحمد فتحي لتعويض رحيل رمضان صبحي عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.