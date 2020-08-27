شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون "الخليج 365 " :الأهلي يُفعل عقد تجديد ربيعة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي قامو بتفعيل عقد تجديد رامي ربيعة مدافع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

لمتابعة برنامج شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون " الخليج 365 " أن رامي ربيعة وقع في شهر مارس الماضي علي عقود التجديد، إلا أنه كان هناك خلافا علي المقابل المادي، لكن الأيام الماضية شهدت الاتفاق علي قيمة رواتبه السنوية ،حيث سيحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الأول وبزيادة سنوية قدرها 500 الف جنيه سنوياً.

تابع شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن الاتفاق شهد بند استثنائي يمنح الأهلي الحق في الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 اشهر اضافية تعويضا عن المدة التي توقف فيها النشاط الكروي بسبب كورونا، وهو الأمر الذي سيتم وضعه في عقود جميع اللاعبين الذين ستجدد عقودهم في الفترة المقبلة من لاعبي الأهلي، وبالتالي سينتهي عقد رامي ربيعة وفقا للعقد الجديد في يناير 2024.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.