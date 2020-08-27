فضل الله يكشف تفاصيل انتقاله إلى اللقب الدولى الجديد

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل انتقاله إلى اللقب الجديد واعتزال لقب خبير اللوائح الرياضية.

وقال فضل الله فى تصريح له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك، " رحلة طويله إمتدت لعشرين سنه مع مستشار اللوائح الرياضية والآن بعد فترة تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تصميم الاستراتيجيات الرياضية انتقل إلى لقب جديد " المستشار الاستراتيحى الرياضى الدولى " لقب يوافق التطورات المذهلة فى مجال إدارة المؤسسات الرياضية.

جدير بالذكر ان الدكتور محمد فضل الله يعتبر واحدا من أهم الرموز الرياضية المصرية، حيث تولى عدد من المناصب الرياضية الدولية المرموقه، كما إنه شارك فى وضع القوانين الرياضية فى مصر والوطن العربى ، ونال تكريمات عديدة من أكبر المنظمات الرياضية.

" رحلة طويله إمتدت لعشرين سنه مع مستشار اللوائح الرياضية والآن بعد فترة تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تصميم الاستراتيجيات الرياضية انتقل إلى لقب جديد " المستشار الاستراتيحى الرياضى الدولى " لقب يوافق التطورات المذهلة فى مجال إدارة المؤسسات الرياضية.جدير بالذكر ان الدكتور محمد فضل الله يعتبر واحدا من أهم الرموز الرياضية المصرية، حيث تولى عدد من المناصب الرياضية الدولية المرموقه، كما إنه شارك فى وضع القوانين الرياضية فى مصر والوطن العربى ، ونال تكريمات عديدة من أكبر المنظمات الرياضية.

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