وادي دجلة يتقدم بهدفين أمام المقاصة في الشوط الأول

تقدم فريق وادي دجلة، بهدفين لهدف أمام فريق مصر للمقاصة خلال الشوط الأول، من المباراة المقامة بينهما على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشهد الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة، أداءًا كبيرًا من الفريقين.
وتألق مروان حمدي مهاجم نادي وادي دجلة خلال الشوط الأول، وسجل هدفي الفريق الدجلاوي أمام الفريق الفيومي.
وافتتح محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي مصر للمقاصة التسجيل لنادي مصر للمقاصة، في الدقيقة 9 ضغط من لاعبي المقاصة في وسط الملعب ومن ثم تمريرة رائعة من عصام صبحي إلى محمد إبراهيم على حدود منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى قوية داخل الشباك.
قبل أن يكون الرد سريعًا من نادي وادي دجلة، عن طريق هجمة مرتدة رائعة من لاعبي دجلة، ومنثم انفراد تام من مروان حمدي بمرمى مصر للمقاصة بعد تمريرة من يعقوبو الظهير الأيسر، وسدد مروان حمدي كرة أرضية رائعة بالقدم اليسرى تسكن الشباك.
وفي الدقيقة 23 تمريرة طولية رائعة من أحمد رمضان بيكهام إلى رفيق كابو المنطلق من الطرف الأيمن ليرسل عرضية أرضية إلى محمد هلال، ومن ثم مررها إلى مروان حمدي سددها قوية بباطن القدم داخل الشباك.
وظل فريق مصر للمقاصة يحاول إدراك هدف التعادل، عن طريق محمد إبراهيم وعمرو مرعي، ولكن دفاعات وادي دجلة كانت بالمرصاد.
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