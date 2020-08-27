برشلونة يحدد بديل سواريز

أبلغ رونالد كومان المدرب الجديد لفريق برشلونة الإسباني، نجمه لويس سواريز أنه ليس ضمن مشروعه في النادي، مطالباً إياه بالبحث عن نادٍ جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي .
وأكدت تقارير صحفيه أن برشلونة يسعى للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجمإنتر ميلان لتعويض رحيل سواريز ، لكن في ظل عدم التوصل لاتفاق مع النادي الإيطالي لغاية الآن، يبحث البارسا عن خيارات أخرى تحسباً لإمكانية فشل الصفقة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلي أن موسى ديمبيلي مهاجم ليون ضمن دائرة اهتمامات برشلونة، ويرى المدرب رونالد كومان أنه سيكون خياراً جيداً لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل سواريز.
وأضافت : أن اللاعب خطف أنظار جميع الأندية الكبرى بعد تسجيله هدفين في مرمى مانشستر سيتي، وقاد خلالهما فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .
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