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مولر يكشف حقيقة عودته لصفوف المنتخب الالماني

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 كشف توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن موقفه من العودة من جديد  لصفوف المنتخب الألماني بعد الفوز على سان جيرمان في نهائي دوري ابطال اوربا وحصد اللقب الأوربي. 

واعترف مولر بأنه لايشغل باله  بالعودة لصفوف المنتخب رغم أدائه الجيد الذي ساعد فريقه لتحقيق الثلاثية. 

وقال مولر: "بالطبع في الشهر الماضي

بسبب نجاح الفريق ودوري فيه ظهرت تساؤلات بشأن المنتخب الوطني مرة أخرى. ولكن لا يوجد شيء جديد. 

وقدم مولر أداء رائعا مع بايرن منذ تعيين هانسي فليك كمدير فني لبايرن في نوفمبر. 

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 ولعب دورا رئيسيا في تتويج فريقه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا

ودوري أبطال أوروبا، حيث كان بعيدا عن المشاركة في ظل تولي المدير الفني السابق نيكو كوفاتش. 

وأنهى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، العام الماضي، المسيرة الدولية لتوماس مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ بشكل مفاجئ، حيث يسعى لإعادة بناء المنتخب الألماني. 

ومن المتوقع الا يعدل لوف عن قراره، حيث أكد على موقفه عندما أعلن قائمة المنتخب الثلاثاء الماضي استعدادا للقاء إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا. 

 

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