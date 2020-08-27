عودة دوري القسم الثاني بمباريات مجموعة الصعيد ٢٠ سبتمبر

قررت لجنة المسابقات في القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، بدء مسابقة المظاليم بمجموعة الصعيد يوم ٢٠ سبتمبر ثم القاهرة يوم ٢١ ثم مجموعة بحري يوم ٢٣ من نفس الشهر.

وتعلن اللجنة جدول مباريات القسم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار استئنافه رسميا يوم ٢٠ سبتمبر المقبل. عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، اجتماعا اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، وحضر الجلسة د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع أيضا حضور د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام، حيث شهدت الجلسة الاتفاق على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل.

وشدد جمال محمد علي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس

الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يضم كلًا من: خالد كامل رئيس اللجنة، وفي عضويتها كلًا من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

الكرة برئاسة خالد كامل، اجتماعا اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، وحضر الجلسة د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة.وشهد الاجتماع أيضا حضور د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام، حيث شهدت الجلسة الاتفاق على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل.وشدد جمال محمد علي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يضم كلًا من: خالد كامل رئيس اللجنة، وفي عضويتها كلًا من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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