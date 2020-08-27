سلة الأهلي يفوز على مصر للتأمين بدوري السوبر

فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالأهلي على فريق مصر للتأمين بنتيجة 65-54، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر، وقدم خلالها فريق سيدات السلة أداءً قويًّا ومميزًا، وسيطر على مجريات

اللعب وفرض أسلوبه بشكل كبير، ونجح الفريق في الفوز بنتيجة 65-54.وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 62-43، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.