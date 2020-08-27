النصر يفوز علي الشرقية بثنائية مقابل هدف ودياً

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر له يوم 20 سبتمبر .
وحقق النصر الفوز علي الشرقية بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت علي ملعب النصر .
انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي
وكان النصر قد تعادل مع منتخب السويس بهدف لمثله أحرز هدف النصر احمد مجدي كهربا.
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام بتروجيت يوم الاثنين القادم كما يواجه كوكاكولا يوم الخميس المقبل .
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