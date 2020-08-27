اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب تعقد اجتماعاً للرد علي استفسارات مدريات الرياضة

عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، اجتماعاً للرد علي العديد من الاستفسارات الواردة من مديريات الشباب والرياضة بشأن الشروط الخاصة بتنفيذ الدوري ومواعيد التصفيات النهائية.
أكدت اللجنة علي مد فترة التصفيات التمهيدية إلي 20 سبتمبر القادم ، و تكوين الفريق من 30 لاعب منهم 20 لاعب تحت السن
وأقرت اللجنة أحقيه أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الدوري مع عدم صرف أي مميزات مالية لهم ، وكلفت اللجنة منسقي الدوري بتسجيل جميع اللاعبين علي موقع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتي 5 أكتوبر القادمين ، علي أن تقام منافسات الدوري بعد الإنتهاء من هذه التصفيات .
التأكيد علي مشاركة 6 لاعبين تحت سن 21 سنة من بداية المباراة وحتي نهايتها وتغيير اللاعبين البدلاء حسب رغبة المدير الفني طبقاً للائحة الإتحاد المصري لكرة القدم .
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