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اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب تعقد اجتماعاً للرد علي استفسارات مدريات الرياضة

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عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، اجتماعاً للرد علي العديد من الاستفسارات الواردة من مديريات الشباب والرياضة بشأن الشروط الخاصة بتنفيذ الدوري ومواعيد التصفيات النهائية.
أكدت اللجنة علي مد فترة التصفيات التمهيدية إلي 20 سبتمبر القادم ، و تكوين الفريق من 30 لاعب منهم 20 لاعب تحت السن

مواليد (1/1/2000 إلي 31/12/2003) منهم 10 لاعبين فقط مقيدين بسجلات الإتحاد المصري لكرة القدم وعدد 10 لاعبين فوق السن مواليد (1/1/1985 إلي 31/12/1999) وجميعهم غير مقيدين بالإتحاد .
وأقرت اللجنة أحقيه أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الدوري مع عدم صرف أي مميزات مالية لهم ، وكلفت اللجنة منسقي الدوري بتسجيل جميع اللاعبين علي موقع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتي 5 أكتوبر القادمين ، علي أن تقام منافسات الدوري بعد الإنتهاء من هذه التصفيات .
التأكيد علي مشاركة 6 لاعبين تحت سن 21 سنة من بداية المباراة وحتي نهايتها وتغيير اللاعبين البدلاء حسب رغبة المدير الفني طبقاً للائحة الإتحاد المصري لكرة القدم .

 
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