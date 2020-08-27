بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والمقاولون العرب” في أهم مباريات اليوم الخميس 27-8-2020 ضمن الجولة 22، في الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

يدخل “الزمالك” المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الانتصار في مباراة القمة امام “الاهلي” في الجولة الماضية، وسيسعى لتحقيق الفوز على “المقاولون العرب” اليوم من أجل خطف المركز الثاني من “بيراميدز” الذي انتصر على الانتاج الحربي لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد “الزمالك” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني “بيراميدز”، وبفارق 17 نقطة عن المتصدر “الاهلي”.

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في المقابل يقبع “المقاولون العرب” في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن خصمه الليلة “الزمالك”.

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الزمالك 0-0 المقاولون

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 22)

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

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