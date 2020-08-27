تشيلسي يوافق على عودة باكايوكو إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي

ذكرت تقارير إعلامية قادمة من إيطاليا أن تشيلسي الإنجليزي وافق على إعارة اللاعب الفرنسي “تيموي باكايوكو” لنادي ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لموقع “سبورت ميديا سيت” الايطالي، أن تشيلسي سيسمح ليتموي باكايوكو بالانتقال إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 مع خيار الشراء.

وكشف نفس المصدر أن ميلان لم يواجه أي مشكلة في التوصل إلى اتفاق مع لاعب خط الوسط الفرنسي بخصوص الشروط الشخصية.

وقالت مصادر صحفية ان تشيلسي كان يريد بيع باكايوكو الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2022 هذا الصيف بشكل نهائي دون ان يتم إرساله على سبيل الإعارة من جديد، ولكن رغبة اللاعب أجبرت إدارة البلوز على الموافقة على عرض ميلان.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في موناكو والموسم قبل الماضي في ميلان، وصل إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2017، لكنه لم ينجح في إقناع اللندنيين.

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