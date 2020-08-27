رياضة | صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل مسؤولو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مفاوضات قوية مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الكعبي
وكان أيوب الكعبي قد فسخ عقده منذ أيام، مع فريقه الصيني، حيث أجرى مسئولي الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.
من جانبه دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب علي المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.
وفي سياق متصل أبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع الدولي المغربي الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.