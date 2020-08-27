رياضة | صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مفاوضات قوية مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الكعبي

وكان أيوب الكعبي قد فسخ عقده منذ أيام، مع فريقه الصيني، حيث أجرى مسئولي الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

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من جانبه دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب علي المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

وفي سياق متصل أبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع الدولي المغربي الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.