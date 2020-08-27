رياضة | إلغاء مباراتين في تصفيات الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء مباراتين في تصفيات الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إلغاء مباراتين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لليوروباليج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وألغيت أولاً مواجهة مكابي حيفا، وزيلجيزنيكار بعد اكتشاف الفريق البلقاني لحالات إصابة بين صفوفه فور وصوله لدولة الكيان الصهيوني، وبعد التأكد من حالات الإصابة عادت بعثة الفريق البوسني لبلاده.

وبعد ذلك تقرر إلغاء مواجهة نوم كاليو ومورا بعد ظهور حالة إصابة واحدة على الأقل في صفوف كل فريق.

ولم يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعدا جديدا لهاتين المباراتين بعد.