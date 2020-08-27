رياضة | النصر يفوز علي الشرقية ويلاقي بتروجت وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يفوز علي الشرقية ويلاقي بتروجت وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النصر الفوز علي الشرقية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب النصر، مساء الخميس، استعدادا لعودة النشاط الرياضي، بالقسمين الثاني والثالث.

تقدم النصر بالهدف الاول، في بداية الشوط الثاني، عبر اللاعب محمد حسن من ركلة حرة مباشرة رائعة سددها في المقص الأيسر، ونجح الشرقية في تسجيل هدف التعادل في منتصف الشوط، عبر اللاعب علي الجنايني من تمريرة كربم سمير، صاحب هدف الفريق الشرقاوي أمام الداخلية، في المواجهة الودية السابقة.

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وقبل نهاية المباراة تمكن السنغالي بابا ابراهيم من تسجيل الهدف الثاني للنصر من انفراد بعد تمريرة بينيه، مؤمن عاطف .

وكان النصر قد تعادل مع منتخب السويس بهدف لمثله أحرز هدف النصر احمد مجدي كهربا.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام بتروجيت يوم الاثنين القادم كما يواجه كوكاكولا يوم الخميس المقبل .