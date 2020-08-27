رياضة | المنصورة يحقق فوزا مثيرا على الزرقا وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر المنصورة يحقق فوزا مثيرا على الزرقا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، على نظيره فريق الزرقا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

تقدم المنصورة، بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليخرج اللقاء بفوز البرتقالى، بثلاثية مقابل هدفين.

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أحرز للمنصورة محمد تيجانا وأحمد هريسه ومحمد رضا، وسجل هدفي الزرقا، حسام جمالية، ومحمد مانجا، من ركلة جزاء،

وحقق الفريق البرتقالي 8 انتصارات، في حين تعادل في 6 جولات، بينما تلقى 3 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدفا، وعليه 14 هدف ويحتل المركز الرابع، بجدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 30 نقطة.

ولعب الزرقا 17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم فوز وحيد، وسبعة تعادلات، وتلقى هزائم، وسجل لاعبيه، 10 أهداف وعليه 27 هدف، ويحتل المركز الأخير، بالمجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.