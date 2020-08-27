رياضة | الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مدافع فريق الإتحاد السكندري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير صحفية، رغبة الأهلي في التعاقد مع محمود رزق، قلب دفاع الإتحاد السنكدري.

Advertisements

وأوضحت التقارير، أن اللاعب حظى بإعجاب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والذي أمر لجنة التخطيط بضرورة البحث عن مدافع جديد.

ودخل الأهلي في أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع، بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة أيام، وغياب سعد سمير، وتكرار إصابات رامي ربيعة.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً هاماً على فريق الجونة بهدف دون رد، في لقاء الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، الذي أقيم أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.