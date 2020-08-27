رياضة | الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل مدافع فريق الإتحاد السكندري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت تقارير صحفية، رغبة الأهلي في التعاقد مع محمود رزق، قلب دفاع الإتحاد السنكدري.
وأوضحت التقارير، أن اللاعب حظى بإعجاب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والذي أمر لجنة التخطيط بضرورة البحث عن مدافع جديد.
ودخل الأهلي في أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع، بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة أيام، وغياب سعد سمير، وتكرار إصابات رامي ربيعة.
وكان الأهلي قد حقق فوزاً هاماً على فريق الجونة بهدف دون رد، في لقاء الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، الذي أقيم أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.