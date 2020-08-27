رياضة | الإعلاميين يتعادل مع بورتو وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يتعادل مع بورتو وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الاعلاميين، بقيادة المدير الفني، أحمد صالح، مع فريق بورتو، بقيادة، أشرف توفيق ، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة الودية، التي أقيمت مساء الخميس، بملعب نادي الإعلاميين.

تقدم أصحاب الديار، بهدف في الشوط الأول، سجله اللاعب أحمد حسني أوشة، وفي الشوط الثاني، تعادل بورتو، عن طريق اللاعب، محمود رشاد فالكاو، حيث أهدر الفريق ركلة جزاء كادت أن تغير مسارة المباراة.

وسبق للإعلاميين الفوز مؤخرا على فريق توشكي، بهدفين دون مقابل ، ضمن فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وحقق الإعلاميين، الفوز في خمسة مباريات، قبل توقف القسم الثاني، بينما تعادل في أربعة جولات، في حين تلقى ثماني هزائم، وسجل لاعبيه، 17 هدف، وإستقبل في مرماه 22 هدف، ويحتل الإعلاميين، المركز التاسع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - برصيد 19 نقطة.