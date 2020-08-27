الامارات | كلباء يهزم عجمان ويتصدر "الدورة الرباعية"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم عجمان ويتصدر "الدورة الرباعية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق اتحاد كلباء ترتيب دورة الشارقة الرباعية الودية بفوزه اليوم على عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورة. وقدم الفريقان مباراة مثيرة وحماسية، خصوصا فريق اتحاد كلباء الذي بدا أكثر تصميما على تحقيق الفوز.

وتجمد رصيد عجمان الذي كان متصدرا الترتيب وقريبا من الفوز باللقب عند أربع نقاط، فيما قفز كلباء برصيده إلى خمس نقاط في صدارة الدورة، بانتظار ما ستفسر عنه مباراة الشارقة وخورفكان غدا.

ووضع لاعب اتحاد كلباء البرازيلي وندرسون فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بعد ثمانية دقائق على بداية المباراة، قبل أن يضيف فيرنانديز الهدف الثاني "45"، بمجهود فردي رائع في أول ظهور له مع فريقه، ثم أضاف وندرسون الثالث "72". وسجل أحمد جشك الهدف الرابع لاتحاد كلباء في الدقيقة "94"، بينما سجل عجمان هدفه الوحيد في الدقيقة "63".

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