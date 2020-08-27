شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي لا يرغب في دفع أكثر من 100 مليون يورو لضم ميسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، اتصل بي بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وأخبره برغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي أخبر جوارديولا رغبته للانضمام لمشروع المدرب الإسباني مع الفريق الإنجليزي، حيث أجاب جوارديولا أنه إذا كان ميسي عازماً على المغادرة فسوف يبذل النادي الإنجليزي قصار جهده من أجل التوقيع مع اللاعب، ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة، أن السيتي يعمل على عرض لا ينتهك قوانين اللعب المالي النظيف، ولذلك لا يريدون دفع أكثر من 100 مليون يورو، ولكنهم على استعداد لإضافة ثلاثة لاعبين في الصفقة.
وأوضحت «سبورت» أن النادي الإنجليزي يفكر في عرض كلاً من جابرييل جيسوس، وبرناردو سيلفا، وإيريك جارسيا، ولكن البارسا لا يعجبه جيسوس كثيراً، ولكنهم يحبون برناردو، ولديهم اتفاق مغلق مع إيريك جارسيا، وهو ما يجعل الفريق الإنجليزي متفائل لإتمام الصفقة المنتظرة.
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