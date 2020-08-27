شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب جديد من الزمالك للرجاء بشأن أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، المغربي حميد أحداد، من استمرار عدم عودته للفريق.
وانتهت إعارة أحداد لنادي الرجاء المغربي، وكان من المفترض وصول اللاعب وانتظامه في تدريبات الزمالك، مطلع أغسطس الجاري.
وأرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى مسؤولي الرجاء، يطالبهم خلاله بالالتزام بإعادة اللاعب، وعدم إشراكه في مباريات الدوري المغربي، خصوصًا في ظل انتهاء إعارته مع الفريق.
وطالب مرتضى منصور، رئيس النادي، اللاعب بالعودة في أسرع وقت، حتى لا يعرض فريقه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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