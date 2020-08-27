شكرا لقرائتكم خبر عن برصيد 41 لقبًا.. الأهلي الأكثر تتويجًا في العالم بالقرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر النادي الأهلي ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الحادى والعشرين، وفقًا لما نشره موقع «ترانسفير ماركت»، الذي وضع الشياطين الحمر في المركز الأول برصيد 41 بطولة.

بينما جاء في المركز الثاني نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 40 بطولة، ثم لينكولن ريد إمبس جبل طارق بنفس الرصيد من الألقاب.

فيما حل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 34 بطولة، يليه بورتو البرتغالي في المركز الخامس برصيد 33 بطولة، ومعه بنفس الترتيب شاختار دونتسيك الأوكراني، وسيلتك الأسكتلندي ودينامو زغرب الكرواتي، ثم شبريف تيراسبول المولدوفي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وفي المركز الحادي عشر، جاء فريق ريـال مدريد الإسباني برصيد 30 بطولة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عشر برصيد 29 بطولة.

وجاء الهلال السعودي في المركز الثامن عشر برصيد 25 بطولة، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 24 بطولة.

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كما جاء الترجي التونسي في المركز الحادي والعشرين برصيد 24 بطولة، بينما احتل يوفنتوس الإيطالي المركز الرابع والعشرين برصيد 22 بطولة.