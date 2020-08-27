شكرا لقرائتكم لأول مرة بعد توليه قيادة المنتخب.. كواليس زيارة حسام البدرى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم الجيل الذهبى للنادى الأهلى حفل تكريم لمدربهم الدكتور عمرو أبو المجد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للاحتفال به كنوع من أنواع الوفاء. وشهد الحفل حضور نجوم هذا الجيل من بينهم أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد. وتواجد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور الاحتفال مع زملاء جيله بفريق ١٧ سنة بالقلعة الحمراء. Advertisements وتلقى البدري الدعوة من نجوم النادي الأهلي لحضور الاحتفالية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة بوصفه أحد نجوم الأهلي القدامى. ولبى البدري الدعوة وتواجد بمقر النادي وسط حفاوة بالغة بالمدير الفني لمنتخب مصر. من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل، موضحا أن الحفل فرصة للم الشمل واللقاء مجددا بأصدقاء الطفولة.

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