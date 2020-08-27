شكرا لقرائتكم الاتحاد يخطف نقطة التعادل من الحدود فى لقاء ركلات الترجيح الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق الإتحاد السكندرى نقطة التعادل من حرس الحدود فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية وانتهت بهدف لمثله ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 31 نقطة ومازال فى المركز الخامس للمسابقة ، بينما رفع الحدود رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر .

Advertisements

جاءت أحداث المباراة مثيرة جدا وخاصة فى الشوط الثانى الذى تقدم فيه عبد الرحمن جبنه بهدف أول لحرس الحدود فى الدقيقة 61 من عمر المباراة وأضاع بعدها مصطفى جمال ركلة جزاء للفريق العسكرى ، وحاول بعدها لاعبو الإتحاد استغلال بعض الهجمات لإدراك هدف التعادل دون.

وفى العشر دقائق الأخيرة من المباراة يحتسب محمد سلامة حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح الحدود يتصدى لها جريندو عبد اللطيف هداف الحدود ويضعها فى يد عماد السيد حارس مرمى الإتحاد لتشتعل المباراة بعدها وينتفض لاعبو الفريق الأخضر بغية إحراز هدف التعادل حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل أحمد راشد من تمريرة الإيفوارى رزاق سيسيه.