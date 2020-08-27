شكرا لقرائتكم عمر السومة يقترب من الانضمام لشباب الأهلى دبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إمارتية، عن اقتراب نادى شباب الأهلى دبي، من الحصول على خدمات النجم السورى عمر السومة، مهاجم فريق أهلى جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق، فى الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإن عمر السومة، قريبا من الإنضمام لصفوف فريق شباب الأهلى دبي، خلال الصيف الحالى، بعدما أعلن رغبته لإدارة ناديه أهلى جدة، بنيته الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية سعودية، قد أكدت على أن النجم السورى عمر السومة، اجتمع مع إدارة أهلى جدة، وطلب منهم السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية الموسم الجاري، خاصة أنه بإمكانه التوقيع لأى فريق بعد 3 أشهر، وطالب إدارة الأهلي بالاستفادة ماديًا منه بدلا من الرحيل مجانًا.

Advertisements

وكان عمر السومة، صاحب الـ31 عامًا، قد انضم لصفوف فريق الأهلى السعودي، في صيف عام 2014، قادما من فريق القادسية الكويتى، وخاض مع الراقى 182 مباراة في جميع المسابقات، سجل 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ويحتل عمر السومة، المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بينما يتصدر المغربى عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر، برصيد 25 هدفا، ثم الهداف الفرنسي جوميز، نجم الهلال، برصيد 21 هدفا.

وكان فريق شباب الأهلى دبي، قد نجح فى الحصول على خدمات البرازيلى كارلوس إدواردو، نجم فريق الهلال السعودي، بعد أن طلب فسخ عقده مع الزعيم السعودي، الذى يتبقى فيه أسبوعين فقط.