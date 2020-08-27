أول تعليق من مانويل جوزيه بعد هزيمة الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام غريمه الزمالك في القمة والفوز على الجونة وهدف مروان محسن

انتقد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسطورى الأسبق للأهلى أداء لاعبى الأحمر بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

قال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن أداء المارد الأحمر لم يكن بنفس القوة التي كان عليها أمام أسوان مؤكدا أن الفريق عانى من وجود المساحات في الملعب بين اللاعبين فضلا عن الأداؤ الدفاعى الغير مقنع.



ونصح جوزيه لاعبي الأهلى بتخطى الهزيمة أمام الزمالك بالعودة إلى الانتصارات في المباريات القادمة، موضحا أن الدوري هذا الموسم محسوم بنسبة كبيرة للقلعة الحمراء.

واشار إلى أنه على اللاعبين والجهاز الفني التركيز في دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

وعلق جوزيه على أداء الطاقم التحكيمى الذى ادار القمة 120 قائلا :" لم يحتسب ركلة جزاء صحيحى لفريق الأهلى رغم أنه لجأ لتقنية الفار ولو كان احتسبها كانت ستساهم بسكل كبير في تغير مجري المباراة للنادى الأحمر".

قال البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلى إن الأحمر منح الزمالك الفرصة والمساحات لتسجيل الأهداف في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري، مؤكدا أن يجب تدارك هذه الأخطاء وتحليلها بشكل جيد من فايلر حتى لا تتكرر مرة أخري.

أضاف جوزيه في تصريحات لقناة الأهلى :" كان يجب أن يشارك وليد سليمان في مركز صانع الألعاب وليس الجناح الأيسر لأنه لا يملك السرعة لتأدية واجبات هذا المركز وجيرالدو كان سيئا في الجناح الأيمن وكان يجب أن يلعب في الجناح الأيسر مثل مباراة أسوان لأنه شكل جبهة قوية مع معلول".



تابع جوزيه :" كان يجب أن يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف لا يجيد في قلب الدفاع والأهلي لم يكن موفقا في المباراة رغم الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر من الزمالك، لكن الأبيض كان أكثر فاعلية على المرمى.

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كما تحدث مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن أداء المارد الأحمر أمام نظيره الجونة في مباراة أمس.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على الجونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي": "الأحمر كان الأفضل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى المنافس، والفريق يفتقد اللاعبين أصحاب العقول".

وأضاف: "الشوط الثاني كان أفضل ومحمد الشناوي استطاع التصدي لهدف محقق للجونة، وحافظ على بقاء الأهلي في اللقاء".

وأردف: "عمرو بركات لاعب جيد ولفت نظري في الجونة، بالإضافة إلى محمد نجيب وجدو أعرفهم جيدًا، وهم في نهاية مشوارهم ومازالوا يقدمون أداءً فنيًا جيدًا، أما عن الأهلي فلم يعجبني ".

واستكمل: "ظهرت روح جيدة عند لاعبي الأهلي وضغطوا لاعبي الجونة في الملعب، تحسنوا نوعًا ما عن مباراة الزمالك، وأحرزوا في الوقت بدلا من الضائع رغم أنهم كانوا يلعبون بنقص عددي".

وأتم: "عندما انتقدت الجماهير مروان بسبب كرة التسلل في مباراة الزمالك، هو لم ير لاعب الزمالك وهو يغطي التسلل، ولا يصح أن ننتقد أي لاعب بهذا الشكل بسبب هذا الخطأ، وعاد اللاعب وتألق رغم الهجوم الشديد عليه، وتغييرات فايلر كانت في التوقيت المناسب".

واستطرد: "عندما نحسب المباريات المتبقية فلا يمكننا أن نقول إن الأهلي بطل الدوري بنسبة مائة بالمائة، الأهلي أفضل فريق في مصر بالتأكيد ولا يوجد منافس قوي له، لكن الفترة السابقة كانت المنافسة أقوى معه، لكن الآن هناك فارق 17 نقطة".

واختتم: "ظهر على اللاعبين تأثرهم نفسيًا بمباراة الزمالك حتى بدأ الأداء في التحسن، وبلغة الأرقام من الصعب ألا يكون هناك بطلا للدوري غير الأهلي".