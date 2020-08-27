نبيل الحلفاوي يدخل في مناوشات مع ميدو بعد تصريحات ’’السوبر أهم من الدوري‘‘

كتب: ضياء السقا

دخل الفنان نبيل الحلفاوي، المعروف بتشجيعه للأهلي، في مناوشات كروية مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول أهمية بطولة السوبر المصري، والذي توج بها الفريق الأبيض مؤخرا.

وقال الحلفاوي عبر حسابه بتويتر: "‏لا يمكن مقارنة تقييم ناتج عن مباراة لها ظروفها. بتقييم ناتج عن 34 مباراة مثلا.يظل الدوري هو الأصدق والأدق من كل المسابقات في تحديد البطل".

وكان ميدو، قد قال في برنامجه "أوضة اللبس"، على فضائية النهار، بأن الفائز بمباراة السوبر يعد بطل الكورة في مصر.

وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف.