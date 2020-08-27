كتب: ضياء السقا
دخل الفنان نبيل الحلفاوي، المعروف بتشجيعه للأهلي، في مناوشات كروية مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول أهمية بطولة السوبر المصري، والذي توج بها الفريق الأبيض مؤخرا.
وقال الحلفاوي عبر حسابه بتويتر: "لا يمكن مقارنة تقييم ناتج عن مباراة لها ظروفها. بتقييم ناتج عن 34 مباراة مثلا.يظل الدوري هو الأصدق والأدق من كل المسابقات في تحديد البطل".
وكان ميدو، قد قال في برنامجه "أوضة اللبس"، على فضائية النهار، بأن الفائز بمباراة السوبر يعد بطل الكورة في مصر.
وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يدخل في مناوشات مع ميدو بعد تصريحات ’’السوبر أهم من الدوري‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.