شروط ميسي للإنتقال لـ مانشستر سيتي.. بقاء جوارديولا وضم سواريز و40 مليون يورو سنويًا

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة على عرض مانشستر سيتي للإنتقال إلى صفوفه هذا الصيف، وكان ليونيل ميسي قد أخطر برشلونة فى فاكس رسمي، برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى الذى يتضمنه عقده المنتهى فى يونيو 2021، بعد الهزيمة التاريخية التى تلقاها البارسا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 وعدم وجود مشروع ناجح من البارسا يمكنه من مواصلة التتويج بالبطولات مستقبلاً، لكن تؤكد إدارة النادى على أن بند الخروج الذى يرغب ميسى فى تفعيله إنتهى فى 10 يونيو الماضى، ولا يوجد شيء لمناقشته مع النجم الأرجنتينى.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة "كواترو"الإسبانية، إن ليونيل ميسي وافق على عرض مان سيتي للانتقال إلى ملعب الاتحاد الموسم القادم، وإتفق الطرفان على كافة التفاصيل الخاصة بأرقام الصفقة، ومن المقرر أن يسافر وفد من السيتي إلى برشلونة لحسم الصفقة التاريخية.

وكشفت الإذاعة، عن عرض مان سيتي لـ ميسي من أجل الانتقال إلى ملعب الاتحاد ، وتمثل فى التالى:

Advertisements

بقاء بيب جوارديولا داخل القيادة الفنية طوال مدة عقده.

ضم زميله المقرب لويس سواريز.

تجهيز عقد مدته 3 سنوات، الحصول على نفس راتب برشلونة 40 مليون يورو سنوياً.

الانتقال إلى نيويورك سيتي الأمريكي موسمين بعد نهاية مرحلته فى الدوري الإنجليزي.